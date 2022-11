Lucas Leiva: «Marcos Antonio diverso da me, deve lavorare con tranquillità»

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Radio, Lucas Leiva ha parlato anche del brasiliano Marcos Antonio: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a Lazio Style Radio, Lucas Leiva ha parlato così di Marcos Antonio:

«Marcos Antonio è un ragazzo giovane, l’ambiente biancoceleste è esigente. Ha caratteristiche diverse rispetto a me ma non serve fare paragoni, deve continuare a lavorare con tranquillità, sarà un giocatore importante in futuro».

