Qatar 2022, Marchetti: «Mi aspettavo di più dalle europee»

Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha espresso il proprio parere sulle quattro semifinaliste di Qatar 2022

Intervenuto a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così delle semifinaliste di Qatar 2022:

«Pensavo che le europee fossero di più in semifinale. Il Marocco è una sorpresa, ad inizio Mondiale dicevo che non si parlava dell’Africa come assoluta protagonista. Dal 1990 si è sempre parlato di un’africana come possibile semifinalista, quest’anno sembravano di qualità inferiore e invece in una squadra dove manca una stella come Drogba o Okocha si sta vedendo un gruppo importante. Diciamo che un’europea ha lasciato un posto, ma queste quattro semifinalista devono farci riflettere su una cosa. Se vai a vedere dove giocano i giocatori di queste quattro nazionali la maggior parte non giocano nel loro campionato d’appartenenza».