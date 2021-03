Lubrano, avv. Napoli: «Lazio Torino? Alla fine la spunteranno i granata»

L’opinione del legale del Napoli, Enrico Lubrano, in riferimento alla questione relativa al match tra Lazio e Torino

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il legale del Napoli Enrico Lubrano si è espresso in riferimento al caso Lazio-Torino: «Se a una squadra viene impedito dalla Asl di disputare una trasferta, è palese si tratti di causa di forza maggiore. Se la decisione in merito a Juventus-Napoli da parte del collegio di garanzia ha valenza nomofilattica, è lecito pensare che il procedimento si chiuderà in favore del Torino e a sfavore della Lazio.

Aggiungo che se i biancocelesti dovessero uscire sconfitti dal processo sul caso tamponi, il Torino potrebbe chiedere il 3-0 per alterazione della gara».