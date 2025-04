Lotta Champions, chi ha gli attaccanti più prolifici tra quelle in corsa per il quarto posto? La Lazio è a quota 39 gol

Condividi via email

Lotta Champions, la Lazio sogna il quarto posto. Ecco qual è la resa sottorete delle squadre in lizza per il quarto posto

La lotta Champions si fa sempre più aspra in questa stagione di Serie A e le contendenti sembrano essere sempre più feroci. Tra queste vi è la Lazio che, dopo l’eliminazione dall’Europa League, è tornata a concentrarsi sul campionato.

A scatenarsi in questa sfida finale per il quarto posto ci sono altre importanti squadre del nostro campionato, ma, secondo TMW Radio, i biancocelesti hanno un’arma in più. La squadra di Baroni è quella che ha gli attaccanti più affidabili, autori di ben 39 reti. A seguire il Bologna con 36, la Roma con 34, la Juventus con 32 e la Fiorentina con 28.