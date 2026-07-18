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Lotito snobba New York: niente finale Mondiale! C’è la Reggina in cima ai pensieri
Claudio Lotito cancella il volo per gli USA: la Reggina viene prima della finale Mondiale. Ecco quanto emerso
Il patron biancoceleste Claudio Lotito ha preso una decisione netta che sta facendo discutere il mondo del calcio: il suo viaggio negli Stati Uniti, inizialmente previsto per assistere alla finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, è stato ufficialmente annullato. Invitato direttamente da Gianni Infantino per un evento di portata globale, il presidente della Lazio aveva in agenda anche colloqui strategici presso il Nasdaq per sondare il terreno con potenziali nuovi finanziatori. Tuttavia, come riportato da Il Messaggero, il senatore ha preferito invertire le rotte, delegando i propri emissari per la trasferta americana e scegliendo di restare in Italia per concentrarsi anima e corpo sulla sua nuova sfida calcistica.
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La Reggina al centro dei pensieri
La scelta di Claudio Lotito non è casuale, ma dettata dalla volontà di non mancare all’appuntamento più importante per il rilancio del club amaranto. La Reggina, infatti, vive un momento di profonda trasformazione e il proprietario ha deciso di mettere al primo posto la piazza calabrese. La conferenza stampa di presentazione, che segnerà il via ufficiale della nuova era della Reggina, è fissata per lunedì 20 luglio alle ore 19:00, nella suggestiva cornice dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Un segnale forte, che dimostra come il patron intenda seguire personalmente e con la massima attenzione ogni passo del progetto di rinascita della squadra.
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