Fissato l’appuntamento per Claudio Lotito, che il 3 dicembre potrebbe diventare Senatore della Repubblica Italiana

Il presidente della compagine biancoceleste, Claudio Lotito, potrebbe ottenere il titolo di Senatore della Repubblica. L’attesa che dura ormai da tre lunghi anni per l’effettiva convalida alla candidatura del n°1 laziale parrebbe dunque essersi ridotta drasticamente.

Un lungo stallo interrotto da Michele Boccardi, anch’egli candidato al medesimo ruolo al quale si legherebbe il presidente capitolino, che ha denunciato senza mezzi termini l’estenuante attesa maturata nel corso di questi anni.

Ad annunciare l’accordo in merito alla data è il vicepresidente della camera alta, che come riportato da calcioefinanza.it, dichiara: «Nella riunione dei capigruppo è finalmente emersa una data, quella del 3 dicembre, sopra la quale ci sarebbe un accordo di massima fra i componenti. Seppur non sia stata ancora confermata, si tratta comunque di un passo avanti».