Luka Romero, arriva la richiesta di Lotito a Sarri: i dettagli

Nell’ultimo confronto con Sarri, Lotito avrebbe chiesto di dare più spazio a Luka Romero, giocatore su cui punta tantissimo

Lotito ha finalmente offerto il rinnovo a Sarri. Promesso cinque mesi fa, è arrivato giovedì scorso: una proposta di contratto fino al 2025. Il tecnico, prima di firmare, vuole ancora garanzie dal mercato e infatti – come riporta Il Messaggero – lo scorso sabato c’è stato uno scambio di idee sulla rosa, presenti anche Tare e lo staff.

Durante il dialogo, il presidente avrebbe avanzato anche la richiesta di vedere di più giocare Luka Romero: lo considera un vero gioiello e vorrebbe che gli venga dato più spazio. Secondo l’allenatore – che ha tessuto più volte le lodi del giovane talento – non ha ancora il fisico per la Serie A e non vuole bruciarlo.

Di fatto, se Immobile non dovesse farcela contro la Juve, la Lazio sarebbe in allarme in attacco: la presenza di Pedro è in bilico e con Felipe Anderson falso nueve, rimarrebbe un vuoto sull’esterno…