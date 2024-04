Lotito a Mediaset: «Ci vuole spirito di gruppo, Luis Alberto? Un fulmine a ciel sereno»

Claudio Lotito ha parlato a Mediaset prima del match tra la sua Lazio e la Juve: le dichiarazioni del presidente biancoceleste

Ai microfoni di Mediaset, prima di Lazio-Juve, è intervenuto Claudio Lotito:

«Diciamo che in questo momento la squadra sta acquisendo la nuova mentalità di Tudor. Mi auguro che mantenga quello spirito di gruppo, umiltà di dimostrare che la classifica non rispecchia il vero valore della squadra. Felipe Anderson? Ha fatto una scelta di vita, nonostante le condizioni del contratto offerto. Luis ha un contratto di quattro anni e la società non l’ha messo in vendita. Un fulmine a ciel sereno, anche se nell’ultima partita ha dimostrato attaccamento. Speriamo che Luis Alberto continui con questo percorso da protagonista. Castellanos? Ha potenzialità, ultimamente non è riuscito a fare gol, ma sono convinto che quando acquisterà consapevolezza darà un gran contributo alla Lazio.»