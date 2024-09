Lotito: «NESSUN problema con i tifosi. Legends? Vi spiego»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti all’uscita del Senato ed ha risposto ad alcune domande

PAROLE – «Non c’è bisogno di essere contenti di questa Lazio. È una situazione che io conosco, sulla quale ho investito e che spero che continui così. Non ho nessun problema con i tifosi. Ho fatto delle scelte in autonomia ed in funzione del ruolo che ricopro. Mi sono sempre assunto le responsabilità delle scelte e ho sempre avuto il coraggio di farlo, anche andando controcorrente. Le parole parlano con la pancia, io lo faccio con la testa. Sono un presidente-tifoso e non un tifoso-presidente e questo mi porta a ragionare sulle scelte migliori nell’interesse della società e di conseguenza anche dei tifosi. Legends? Gli accordi sono alla base della concretizzazione dei risultati».