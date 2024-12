Lotito: «La sconfitta di ieri con l’Inter è la più pesante da quando sono presidente, ecco cosa deve fare la squadra»

Lotito, il presidente biancoceleste analizza a caldo la sconfitta con i nerazzurri in occasione della cena di natale della Lazio

In occasione della cena di Natale della Lazio, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato il presidente biancoceleste Lotito, il quale analizza la sconfitta contro l’Inter con parole forti a riguardo

LAZIO-INTER Cosa penso della gara di ieri? Non tutti i mali vengono per nuocere, un bagno d’umiltà serve sempre per riniziare con maggiore entusiasmo e concentrazione. Sicuramente ieri è stata una partita ineguagliabile, abbiamo perso due difensori centrali e poi nei primi 35’ la Lazio stesse mettendo in forte difficoltà l’Inter. Questa è la sconfitta più sonora che ho vissuto in vent’anni. Chiaro che poi dopo la squadra si è disunita, ma deve essere un modo per riflettere e riportare tutti con i piedi per terra

MERCATO – Mercato? Non è che uno va al supermercato e pago uno, prendo due. È un errore. Significa disconoscere la qualità dei giocatori che tu hai. Ieri e un episodio dettato dal fatto non di non avere giocatori. Abbiamo giocatori fuori lista. I tifosi? Facessero i tifosi, tutti parlano di pallone e nessuno di calcio. È questo il problema