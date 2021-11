Lotito: «Galeazzi? Voglio che venga ricordato durante la partita. Aveva stile icastico»

Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, presente quest’oggi al Campidoglio alla camera ardente di Giampiero Galeazzi

Aperta stamani la camera ardente di Giampiero Galeazzi in Campidoglio. Presente, fra gli altri, anche Claudio Lotito, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in memoria del compianto giornalista, grande tifoso della Lazio: «È sempre stato presente in modo discreto e con grande competenza, ricevevo spesso telefonate di incitamento per portare avanti la mia linea. Lo ricordo con grande affetto – riporta il Corriere dello Sport – Aveva uno stile, come si dice nel gergo aulico icastico, ovvero diretto, che rendeva vive le sensazioni e le emozioni, riusciva a tradurle e a tirarle fuori da ognuno di noi».

Prosegue Lotito: «Una persona a cui va tutto il nostro riconoscimento per un tipo di giornalismo autentico e vero che rappresentava con correttezza le emozioni del momento e le ritraeva in una condizione tale da costituire anche un messaggio per le giovani generazioni.Chiederò che venga ricordato anche durante la partita perché ritengo che una persona come lui, al di là del personaggio, non vada dimenticata, ma vada tramandata alle giovani generazioni».