Claudio Lotito ha parlato in occasione dell’evento benefico “Un Pallone per un Sorriso” organizzato nella “Giornata Mondiale contro la violenza sulla donna”:

« Voglio rivolgere il mio augurio a tutti i partecipanti della sesta edizione di ‘Un pallone per un sorriso’. Un’iniziativa meritoria, che vuole trasmettere un messaggio di speranza in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Di fronte a questo crimine odioso e vigliacco, la risposta è alzare il livello di attenzione, non lasciando sole le donne nei momenti più difficili e più bui.

La Società Sportiva Lazio porta avanti da sempre i valori del rispetto per la persona e si batte contro ogni forma di violenza e discriminazione. Abbiamo voluto dare, quindi, massima adesione a questa iniziativa, rivolgendo un abbraccio speciale alle donne vittime di violenza e a chi si da’ da fare ogni giorno per difenderle.

Per questo, un in bocca al lupo particolare va alle componenti della Nazionale delle Suore che, con un presidente speciale e tenace come suor Paola, sapranno sicuramente dare lustro a questa manifestazione. La società Lazio è al loro fianco pronta, come sempre, a fare la propria parte per organizzare nuove iniziative al fianco di chi, tra le altre cose, si occupa proprio delle donne vittime di violenza, offrendo loro accoglienza e l’occasione per ritrovare una vita libera, dignitosa e rispettata da tutti ».