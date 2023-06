Lotito al Tg1: «Per me era come un padre, grazie a lui io ho preso la Lazio»

Lotito, il numero uno della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg1 parlando di Berlusconi scomparso ieri

Ai microfoni del Tg1 è intervenuto Lotito, il quale in occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi di ieri, rilascia alcune parole riguardo l’ex presidente del Milan e del Consiglio

PAROLE – Mi ricordo che ebbi i primi contatti con Berlusconi quando ero in politica e lui era Presidente del Consiglio. Per me è stato come un padre, una figura più grande di me che mi guidava. In me vedeva un giovane imprenditore, magari bravo, e mi incentivava a fare sempre meglio. Ricordo che fu grazie a lui che ho preso la Lazio. C’era quest’opportunità e fu lui a chiamarmi. E oggi sono ancora il presidente della Lazio. Una grande persona, ho solo ricordi positivi. Anche nel corso degli anni ci siamo sempre sentiti, tante volte in politica. L’ultima volta ci siamo sentiti per telefono