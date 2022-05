Claudio Lotito ha parlato prima del fischio d’inizio del quadrangolare “Insieme per la pace”. Le sue parole

«Stiamo facendo una battaglia per sdoganare il calcio femminile e vogliamo creare organizzazioni di alto livello. Questa è una giornata speciale in cui si evidenzia un picco di solidarietà, per la quale la Lazio è sempre in prima fila. Abbiamo questa capacità di catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e dobbiamo sfruttarla per evidenziare i valori dello sport. Ho in mente sempre i valori olimpici, perché la Lazio ne incarna i colori. All’epoca durante le olimpiadi si fermavano persino le guerre oggi non succede. Speriamo che sia una bellissima serata. Ci sarà tanto spettacolo dove si confronteranno tante realtà che ci mettono passione e sentimenti autentici».