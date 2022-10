Lotito a Formello tra mercato e ritiro: «Argentina? Capisco le esigenze di Sarri»

Nella giornata di ieri, il presidente Lotito è passato a Formello per parlare con mister Sarri del ritiro invernale

La Lazio può partire in ritiro durante la sosta per il Mondiale. Il desiderio del presidente Lotito è quello di volare verso l’Argentina per svolgere un torneo promosso dal Santo Padre, ma le esigenze della squadra rendono il viaggio complicato e trova l’opposizione di mister Sarri che lo ha definito: «Senza senso».

Come riporta Il Messaggero, il patron biancoceleste ieri si è recato a Formello per confrontarsi col mister sul ritiro, appunto, e il mercato. A tal proposito, ha dichiarato «Io ci tengo per Papa Francesco, ma capisco le esigenze di Maurizio sul piano tecnico».