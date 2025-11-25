 Addio a Lorenzo Buffon, leggenda del Milan e icona del calcio italiano degli anni ’50
Connect with us

News Non solo Lazio

Addio a Lorenzo Buffon, leggenda del Milan e icona del calcio italiano degli anni ’50

News

Lazio, è il compleanno a Maurizio Manzini: figura storia del club, ecco il messaggio della società

Avversari News

Milan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello: Allegri a lavoro per la Lazio, quel rossonero ancora a parte

Calciomercato News

Guendouzi Lazio, protagonista contro il Lecce: nuovi record personali e statistiche da evidenziare

Avversari News

Milan Lazio, ecco quando parla il tecnico rossonero Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia della sfida: i dettagli

News

Addio a Lorenzo Buffon, leggenda del Milan e icona del calcio italiano degli anni ’50

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

lorenzo buffon e1764070809112

Lorenzo Buffon, mito del Milan e del calcio italiano, è scomparso: il ricordo di una leggenda. Lutto nel mondo del calcio

Il Milan e l’intero mondo del calcio piangono la scomparsa di Lorenzo Buffon, storico portiere rossonero e icona degli anni ’50, morto a 96 anni a Latisana (Udine) per un improvviso arresto cardiaco. La notizia, diffusa dall’ANSA e confermata dalla figlia Patricia, ha suscitato profonda commozione tra tifosi e addetti ai lavori.

Buffon, cugino di secondo grado di Gianluigi, ha difeso i pali del Milan per un decennio, dal 1949 al 1960, collezionando 300 presenze ufficiali e conquistando 4 Scudetti e 2 Coppe Latine in un’epoca d’oro guidata da Niels Liedholm. Considerato uno dei portieri più vincenti della storia rossonera, ha vestito anche le maglie di Genoa, Fiorentina, Inter e della Nazionale italiana.

La sua eredità resta parte integrante della storia del club: esempio di dedizione e spirito vincente che il Milan di oggi si impegna a onorare. In un presente in cui Mike Maignan è simbolo della difesa rossonera, il ricordo di Buffon rafforza il legame con i grandi numeri uno del passato. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana, mentre la comunità calcistica si stringe attorno alla famiglia nel dolore.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.