Lokomotiv Mosca, allenamento posticipato per studiare la Lazio

L’allenatore della Lokomotiv Mosca Gisdol ha analizzato la Lazio nei minimi dettagli in vista della sfida di oggi

Durante la conferenza stampa di ieri sono arrivati elogi, ma non è tutto. L’allenatore della Lokomotiv Mosca Gisdol, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, avrebbe voluto studiare e analizzare la Lazio nei minimi dettagli.

L’obiettivo del tecnico dei russi, che ha sostituito Nikolic a inizio ottobre, incontrerà per la prima volta in carriera Sarri e il suo obiettivo non può non essere quello di far bene. Ed è per questo che ha studiato tutto minuziosamente, tanto da posticipare l’allenamento di ieri.