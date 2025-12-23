Loftus Cheek Lazio, si complica la pista per il centrocampista del Milan? Quel club sarebbe pronto a presentare una offerta importante per l’inglese. Le ultime

Loftus Cheek Lazio, si complica la pista dell’inglese per i biancocelesti. Il Besiktas è pronto a fare passi concreti per il centrocampista del Milan

Il futuro di Ruben Loftus Cheek continua a essere uno dei temi caldi del mercato, tra indiscrezioni, valutazioni economiche e strategie dei club coinvolti. Il centrocampista inglese è un profilo che piace a molti, non solo alla Lazio, ma anche ad altre squadre di Serie A e soprattutto di Premier League. La sua situazione contrattuale, però, rende lo scenario ancora più interessante e aperto a diverse soluzioni.

All’interno del suo attuale club, Loftus-Cheek è considerato da Massimiliano Allegri un elemento fondamentale: non sempre titolare fisso, ma un vero e proprio “titolare aggiunto”, capace di ricoprire più ruoli e di garantire fisicità, qualità e inserimenti. Tuttavia, con il contratto ormai vicino alla scadenza e senza segnali concreti di rinnovo, sia la società sia il giocatore stanno riflettendo sul da farsi. Una decisione dovrà arrivare nei prossimi mesi per evitare di perdere il calciatore a condizioni svantaggiose.

Il nome Loftus Cheek è tornato d’attualità anche per il forte gradimento di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste conosce bene l’inglese dai tempi del Chelsea e ne apprezza la capacità di interpretare più ruoli a centrocampo. Anche il Napoli avrebbe mostrato interesse, ma il club rossonero non sembra intenzionato a cedere un giocatore così importante a una diretta concorrente in Serie A. Questo aspetto rappresenta uno dei principali ostacoli a un trasferimento interno al campionato italiano.

Dal punto di vista economico, l’operazione Loftus Cheek appare complessa. L’ingaggio dell’ex Chelsea, che si aggira intorno ai 4,2 milioni di euro netti a stagione, è considerato fuori portata per i parametri biancocelesti. A questo si aggiunge il costo del cartellino, che renderebbe l’affare difficilmente sostenibile senza cessioni importanti.

Attenzione però allo scenario internazionale. Secondo quanto riportato da TMW, dalla Turchia si sarebbe fatto avanti il Besiktas, pronto a mettere sul tavolo una proposta molto concreta. Il club di Istanbul sarebbe disposto a garantire a Loftus-Cheek lo stesso stipendio attuale, con un contratto lungo fino al 2029. Un’offerta che, dal punto di vista economico, potrebbe risultare particolarmente allettante.

Il giocatore, insieme al suo entourage, sta valutando con attenzione tutte le opzioni. Tra ambizioni sportive, ruolo in squadra e ingaggio, il futuro di Loftus Cheek resta incerto, ma destinato a essere uno dei dossier più seguiti dei prossimi mesi di mercato.