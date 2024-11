Liverani: «Vincere domani con il Ludogorets sarà fondamentale per la Lazio che le permetterebbe di fare questo»

Liverani, l’ex biancoceleste alla vigilia della partita con i bulgari si esprime sulla qualificazione e sulla sua importanza per il proseguo stagionale

PAROLE – Sarebbe importantissimo riuscire a chiudere -virtualmente- il discorso qualificazione. Anche senza la matematica certezza, la Lazio si metterebbe in una posizione ideale per affrontare le ultime gare in calendario. Vincere ti permette di programmare al meglio le scelte, di ragionare con i minutaggi in vista di gare importanti di campionato