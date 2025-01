Liverani sicuro: «Contro il Verona ecco che partita mi aspetto da parte della Lazio»

Liverani, alla vigilia della delicata sfida del Bentegodi con il Verona l’ex biancoceleste si esprime rilasciando queste sue considerazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei alla vigilia della partita della Lazio contro il Verona, Liverani ha analizzato il match del Bentegodi rilasciando queste sue considerazioni a riguardo

VERONA – LAZIO Il Verona è una squadra fisica che lavora molto sulle ripartenze e sugli esterni. La Lazio però recupera tanti giocatori importanti. Bisogna ripartire con una vittoria. La Lazio sarà aggressiva fin da subito, l’attenzione deve essere sempre al massimo, soprattutto per non lasciare spazi. Le marcature preventive faranno la differenza, in positivo o in negativo. Loro hanno giocatori veloci. La Lazio prima era una sorpresa e di questo ne ha beneficiato. Oggi la conoscono, quel fattore sorpresa è scemato e gli altri trovano le contromosse. Poi la flessione ci sta, ma proprio per questo serve ritrovare quella ferocia vista nei primi mesi

MERCATO – Aggiungere un centrocampista nel marcato? Il direttore Fabiani ha tanta esperienza, magari attraverso le dichiarazioni cerca di sviare un po’, ma è chiaro che la Lazio è in sofferenza in mezzo al campo, specialmente con l’infortunio di Vecino”