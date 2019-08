LIVE Calciomercato Lazio – Tare vuole blindare Correa e Luis Alberto. In entrata…

Live Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 31 agosto che riguardano i biancocelesti

Il 2 settembre ci sarà il gong finale su questa sessione di calciomercato. Le sorprese sono dietro l’angolo, La Lazio dal canto suo non farà particolari operazioni in entrata e probabilmente anche in uscita, anche se Tare è a lavoro per regalare un attaccante a Simone Inzaghi. Il nome delle ultime ore è quello dell’esterno della Dinamo Kiev Carlos De Pena (QUI la notizia). Sfumati Simeone (passato al Cagliari), Llorente (andato al Napoli), restano in corsa in pochi.

RINNOVI – Alla fine del mercato la società vorrà affrontare un altro tema, quello relativi ai prolungamenti di contratto. Oltre a Caicedo, Tare e Lotito vogliono blindare anche altri due calciatori: Correa e Luis Alberto. Da chiarire anche la posizione di Milinkovic, probabile che anche per lui ci sarà un piccolo aumento di stipendio.

USCITE – Per tutta l’estate si è provato a piazzare sia Wallace che Durmisi, che non rientrano più nei piani della società, ma al momento è tutto fermo.