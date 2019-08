Calciomercato, la Lazio mette nel mirino l’esterno della Dinamo Kiev

Calciomercato Lazio, il nome nuovo per l’attacco è quello di Carlos de Pena, esterno d’attacco della Dinamo Kiev

Calciomercato Lazio / L’attuale sessione di calciomercato si avvicina alla sua conclusione. In casa Lazio, l’unica sorpresa potrebbe essere relativa al reparto offensivo. Secondo tuttomercatoweb.com, il nome nuovo per l’attacco è quello di Carlos de Pena, esterno d’attacco della Dinamo Kiev. Classe ’92, uruguaiano, è cresciuto nel Nacional ed è arrivato in Ucraina lo scorso aprile dopo le esperienze con la maglia di Middlesbrough e Real Oviedo. In questa stagione, ha siglato un gol in campionato contro il Lviv e due assist nella vittoria con lo Shakthar.