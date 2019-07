LIVE Calciomercato Lazio – Milinkovic in attesa di United e Psg. Caicedo verso la conferma

Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 19 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Il mercato biancoceleste è in fermento. L’attesa è principalmente per il futuro di Milinkovic al quale sono legate poi diverse operazioni di mercato in entrata. In attesa di novità sui fronti United e Psg: se dovesse partire il serbo i nomi per sostituirlo sono tre: Yazici, Amiri e Szoboszlai (QUI per tutti i dettagli). L’arrivo invece di un attaccante sarebbe legato solamente alla partenza di Caicedo che però tutti gli indizi vedono in biancoceleste anche nella prossima stagione.

Sempre in uscita rimangono i nomi di Badelj e Wallace: al primo è interessato il Bordeaux sul secondo invece ci sono Wolverhampton e Flamengo.