Ufficiale: Lazio, Rossi passa alla Juve Stabia

La Lazio ha comunicato il passaggio di Alessandro Rossi a titolo temporaneo alla Juve Stabia

Dopo l’esperienza non esaltante con il Venezia, Alessandro Rossi torna in Serie B, questa volta con la Juve Stabia. L’attaccante ritroverà il coetaneo ed ex compagno di squadra Luca Germoni (lui trasferitosi a titolo definitivo), con cui ha condiviso gli anni nella Lazio.

UFFICIALE – Il classe 1997 si trasferirà in Campania con la formula del prestito secco. Ecco il comunicato diramato dalla società biancoceleste: «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi alla S.S. Juve Stabia».