LIVE Calciomercato Lazio: Kezman incontra la società per Milinkovic. Yazici il possibile sostituto

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 10 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio / La Lazio continua a lavorare sul mercato. In primo piano c’è sempre la situazione legata a Milinkovic-Savic. Prima della partenza per Auronzo il futuro dovrà essere deciso (Qui per i dettagli). Se il serbo dovesse partire i biancocelesti hanno già trovato il sostituto: Yazici rimane un possibile acquisto vista la mancata chiusura con il Lille per il trasferimento. Ancora incerta la situazione legata a Radu, la Lazio lo ha messo fuori dal progetto ma il rumeno vuole ancora un confronto con Tare prima dell’addio definitivo.