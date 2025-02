Lista Europa League Lazio, il Corriere dello Sport: «E’ stato mandato un segnale chiaro dopo le scelte di ieri». A cosa fa riferimento il quotidiano

Lista Europa League Lazio, il Corriere dello Sport spiega la situazione: mandato un segnale chiaro dopo le scelte. Di cosa si tratta

E’ stata presentata ieri la lista per la prossima fase dell’Europa League per la Lazio. Esclusi i nuovi acquisti che sono arrivati a gennaio, hanno conservato il posto in molti, compreso quel Tchaouna che era dato in uscita nelle scorse settimane.

Un segnale chiaro secondo il Corriere dello Sport, che spiega come, così, Baroni abbia ribadito fiducia verso quel gruppo che è stato capace di conquistare il primo posto nel maxi girone.