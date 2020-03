Ligue1, il presidente della Lega calcio francese: «Potremmo ripartire il 15 aprile»

Ligue1, importanti le parole del patron della Lega calcio francese che fa una previsione ottimista della ripresa dei campionati

Dichiarazioni importanti quelle rilasciate dal presidente della Lega calcio francese, Nathalie Boy de la Tour, in merito ad una possibile ripresa del calcio.

«Se il periodo di applicazione durera’ i 15 giorni previsti, e consideriamo altre due settimane per gli allenamenti, potremmo ripartire attorno al 15 aprile – ha detto – La priorità e’ comunque portare a termine Ligue 1 e Ligue 2, e’ vitale per il futuro dei club e del calcio francese. C’e’ la possibilità di allontanarsi dallo scenario solito che e’ quello di far giocare i campionati nel weekend e le competizioni Uefa in mezzo alla settimana: ognuno puo’ giocare quando vuole per completare i propri tornei».