Liga, classifica cristallizzata se non di dovesse finire la stagione

Liga, se in Spagna la stagione non dovesse essere portata a termine la classifica sarà cristallizzata

Tutto il calcio spera di ripartire in Italia come all’estero. Tuttavia c’è anche la possibilità che alla fine non si torni a giocare e se dovesse profilarsi questa situazione bisognerà trovare un modo per far riniziare la prossima stagione.

In Liga l’ipotesi avanzata è quella della cristallizzazione della classifica. Come riporta Marca infatti la Commissione dei delegati della Federazione si è riunita oggi ed ha preso in considerazione tutte le possibili ipotesi relative alle competizioni europee della prossima stagione, dando priorità alla classifica cristallizzatasi lo scorso 11 marzo, al momento dello stop alle partite nella Liga, dopo 27 giornate.