Lewandowski sicuro: «Scarpa d’Oro? Vincerla in Germania è più difficile»

Robert Lewandowski si è raccontato in una lunga intervista per Tuttosport, soffermandosi anche sulla difficoltà di vincere la Scarpa d’Oro in Germania. Ecco le sue parole:

«Spero di segnare anche nelle due prossime due partite che chiuderanno la Bundesliga, poi aspetterò i verdetti degli altri tornei. Vincere la Scarpa d’Oro in Germania è più complicato perché ci sono quattro giornate di meno rispetto a Italia, Francia, Inghilterra e Spagna. Per questo sarei ancora più contento e orgoglioso di vincerla».