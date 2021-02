Lewandowski: «Quando fai 4 gol a Roma hai fatto la partita perfetta»

Al termine della sfida tra Lazio e Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Robert Lewandowski, autore dell’1-0

Finisce così la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. I bavaresi vincono 4-1 in casa biancoceleste, mettendo in cassaforte la qualificazione. Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche Robert Lewandowski, autore dell’1-0 per i tedeschi.

«E’ stata una partita fantastica. Quando segni 4 gol a Roma vuol dire che hai fatto una partita perfetta. La Champions la attendi per settimane e oggi abbiamo dimostrato tutte le nostre qualità. Non ho avuto molte occasioni, ma ho cercato di giocare insieme ai miei compagni e di tenere la palla, facendo i movimenti giusti. Il primo gol è stato molto importante: c’è stato un errore del difensore e sono stato bravo a sfruttarlo. Dopodiché sentivamo che potevamo segnare ancora e ci siamo riusciti».