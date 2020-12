Leiva: «Se giochiamo con l’approccio delle prime 4 faremo grandi cose anche domani»

Il numero 6 in conferenza stampa alla vigilia di BVB-Lazio

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia della gara col Borussia Dortmund in programma domani sera alle ore 21. Ecco le parole del brasiliano.

«L’andata? Domani sarà diverso, sarà gara difficile. Se giochiamo come le prime 4 abbiamo grandi chance di vincere, poi dobbiamo ancora aspettare la fine del girone. La squadra ha dimostrato di avere tanta voglia e un approccio perfetto alla Champions League»

«Il pubblico non c’è: un vantaggio? Non credo sia un vantaggio, sicuramente con lo stadio pieno sarebbe stata una motivazione in più per loro ma anche per noi. Ora è così, è diventata la normalità giocare senza pubblico, dobbiamo trovare le motivazioni in noi, ma non penso che col pubblico loro sarebbe stato più difficile»

«Traguardo atteso per anni, quale la condizione mentale della squadra? Noi teniamo tanto al campionato ma contro l’Udinese abbiamo fatto male, era successo anche con la Samp. Comunque penso la squadra sia matura per gestire queste gare in serie, non voglio trovare scuse, non penso che abbiamo perso con l’Udinese perchè avevamo la testa al Dortmund. Domani è l’opportunità perfetta».