Leiva pazzo di Alexander-Arnold: «Che passaggio!»

Il centrocampista della Lazio Leiva ha esaltato sui social il terzino del Liverpool Alexander-Arnold

Lucas Leiva è rimasto legatissimo al suo Liverpool e non si perde una partita dei Reds. Nella serata di ieri, il club inglese era impegnato in Portogallo contro il Benfica in Champions League e il centrocampista della Lazio non ha perso l’occasione per elogiare uno degli elementi della squadra di Klopp.

Attraverso un post su Twitter, Leiva ha esaltato il passaggio di Trent Alexander-Arnold nell’azione del gol del momentaneo 2-0 del Liverpool: «Che palla di TRENT».