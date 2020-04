Lazio, ecco quando saranno disponibili Leiva e Lulic

I due giocatori della Lazio hanno subito delle operazioni in seguito a dei brutti infortuni. Ecco quando potranno tornare in campo

Senad Lulic è fermo ai box ormai dal 12 febbraio, giorno in cui ha subito l’operazione alla caviglia sinistra. Si prospettavano tempi di recupero brevi per il capitano della Lazio, invece da come riporta il Corriere dello Sport pare che il bosniaco dovrà stare fermo ancora per un po’: il ritorno in campo è previsto per le ultime 8 giornate di Serie A, qualora si dovesse riprendere a giugno.

In questo periodo anche Lucas Leiva si è dovuto operare a causa dell’infortunio al ginocchio destro, ma per lui le cose sembrerebbero andare meglio. Il brasiliano sta rispondendo bene all’iter riabilitativo e nella prima settimana di maggio potrebbe tornare a correre.