Lazio, Lulic sarà operato alla caviglia già nella giornata di oggi: da valutare i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Come riporta Radiosei il capitano sarà sottoposto ad un’operazione già nella giornata di oggi. Da valutare ovviamente i tempi di recupero anche se il bosniaco starà fuori per almeno tre settimane.

Domenica la Lazio affronterà l’Inter all’Olimpico in una gara che sarà sicuramente una battaglia sportiva senza esclusione di colpi. Se mister Inzaghi può contare sul rientro di Radu e Milinkovic, squalificati contro il Parma, preoccupa invece Lulic.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il bosniaco ha già dato forfait domenica scorsa e c’è la possibilità concreta che debba rimanere fuori anche per il big match di domenica. Ci sono ancora quattro giorni per provare a recuperare la caviglia del capitano.