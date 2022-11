Leiva incorona Cataldi: «È un calciatore sempre più importante e poi è laziale»

Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni

Lucas Leiva è tornato a trovare la Lazio e i suoi ex compagni. Ovviamente non poteva non rilasciare qualche dichiarazione ai microfoni della radio ufficiale, di seguito uno stralcio delle sue parole:

QUI L’INTERVISTA COMPLETA

CATALDI – «Ha preso il mio posto e deve essere consapevole di essere un calciatore importante per questa squadra. Ogni anno cresce sempre di più, specie in fase difensiva. Lui è un giocatore che vive l’ambiente, è laziale e questo aspetto è fondamentale. Io sono tornato in Brasile ed è più o meno lo stesso: il Gremio lo sento tanto, è la mia squadra del cuore, ed è lo stesso per Danilo che rappresenta tanto per il popolo laziale».