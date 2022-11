Ledesma incensa Cataldi: «Ha mostrato grande maturità, è completo»

Per le colonne del Corriere dello Sport, Ledesma ha celebrato Cataldi, capitano dell’ultimo derby vinto dalla Lazio

Il derby appena archiviato si ricorderà negli anni come la gara di Cataldi. In campo e nello spogliatoio, Danilo ha preso in mano la squadra mettendo in scena una prestazione impeccabile e rivelandosi una guida sapiente per il gruppo. Per le colonne del Corriere dello Sport, è Ledesma – ex centrocampista e capitano biancoceleste – a celebrarlo:

MATURITÀ – «Era giovane, ci vogliono tempo, esperienza. Ora si muove in un ruolo diverso. Quando ha iniziato, era perfetto per giocare a due a centrocampo. Dipende dall’allenatore. Pioli gli aveva dato fiducia, a tratti era stato protagonista. Poi i prestiti al Genoa e al

Benevento, sperava di giocare di più. È rientrato, ha deciso di rimanere, ha avuto perseveranza.

Ora, con Sarri, ha scoperto un ruolo che non era suo».

DERBY – «Di derby ne ha affrontati tanti, anche nelle giovanili, ma lo conosco, è un focoso, un certo tipo di atmosfera in campo può essere insidiosa. Di Danilo mi ha colpito la tranquillità, la responsabilità da giocatore maturo. È stato bravo per il modo in cui ha tenuto il centrocampo, ha saputo gestire il ritmo della partita, dimostrando grande maturità. Sta diventando un riferimento per la squadra e per l’allenatore».

LAZIO – «Se ha trovato la sua dimensione, sono felicissimo. Alla Lazio è una bella dimensione, vuol dire che è diventato importante. Lo assiste il bel gioco, con Sarri può migliorare ancora. Ora gioca davanti alla difesa, da vertice basso, ha anche il passaggio lungo, riesce ad alternare meglio la giocata grazie agli input di Sarri. E poi conserva il dinamismo».