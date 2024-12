Lecce Lazio: le condizioni di Gila, Gigot e Romagnoli. Cosa filtra verso il match di domani

Lecce Lazio, la situazione in difesa per Baroni. Le ultime sui recuperi di Gila, Gigot e Romagnoli. Ancora assente Patric

Domani alle ore 20:45 allo Stadio Via del Mare andrà in scena Lecce–Lazio. Nell’ultima sfida contro l’Inter i biancocelesti hanno chiuso con il solo Patric come difensore di ruolo. Per la partita con i salentini la situazione dovrebbe essere decisamente migliore. L’unico assente infatti potrebbe essere proprio lo spagnolo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sono allenti regolarmente Romagnoli, Gila e Gigot. Gli ultimi due dovrebbero partire dal primo minuto.