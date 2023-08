Lecce-Lazio, popolo biancoceleste scatenato: il dato sui biglietti. Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato e i tifosi biancocelesti vogliono tornare a sostenere la squadra

Come riporta Il Messaggero, la Lazio per la prima di campionato potrà contare su tantissimi tifosi anche in trasferta.

Per la trasferta di Lecce, infatti, tutti i biglietti disponibili per il settore ospiti sono stati polverizzati in appena 20 minuti. Sono 1075 i tagliandi venduti ma, come accaduto spesso, è probabile che i tifosi rimasti senza abbiano acquistato il settore accanto e che quindi i laziali presenti allo stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare siano molti di più.