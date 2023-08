Zaccagni-Luis Alberto, scintille che fanno riflettere: lo spogliatoio non è tranquillo

In casa Lazio si percepisce un malumore strisciante all’interno dello spogliatoio: scintille a Lecce tra Zaccagni e Luis Alberto

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio serpeggia un malcontento strisciante all’interno dello spogliatoio.

Oltre alla questione rinnovi tiene inevitabilmente banco anche il caso Luis Alberto il cui ammutinamento estivo non è piaciuto al gruppo e per il quale c’è ancora qualche nervosismo. Le scintille al Via del Mare tra Luis Alberto e Zaccagni sono un segnale chiaro: c’è da ricompattare l’ambiente.