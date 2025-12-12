News
Le prime pagine sportive nazionali – 12 dicembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
Mandas Lazio, l’addio è sempre più probabile: il portiere ha aperto al trasferimento in quella squadra. Tutti i dettagli della possibile operazione
Mandas Lazio, l’Olympiacos spinge per avere il portiere greco e l’estremo difensore ha aperto al possibile ritorno in patria. I...
Parma Lazio, le probabili scelte di Sarri: spunta qualche novità, le ultimissime
Parma Lazio, le probabili formazioni di Sarri in vista della sfida dei ducali: spunta qualche novità, tutti i dettagli Dopo...
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...