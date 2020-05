Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 30 Maggio

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 30 Maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prima pagine di oggi che aprono con il Consiglio di Lega che si è tenuto ieri in cui si è cercato di ridisegnare il calendario della ripartenza della Serie A. Si partirà quindi prima con le semifinali di Coppa Italia, poi la finale e di seguito sarà la volta dei recuperi per poi tornare tutti in campo dal 23-24 giugno.

Spazio anche in prima su Tuttosport per il mercato della Juventus, che per cedere Pjanic al Barcellona vuole Ansu Fati, e per l’Inter che punta a Tonali dopo il riscatto da parte del Psg di Icardi.