Le pecore di Cristiano Ronaldo, lo Special Run sfida Jacobs – Check Out

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Puntata surreale che riunisce la battaglia di Cristiano Ronaldo contro le pecore alle corse sfrenate dello Special Run Mourinho. Passando poi per l’esonero annunciato di Eusebio Di Francesco e per quello più difficilmente comprensibile deciso dal Presidente del Cagliari Giulini. E per concludere un pizzico di Champions League, con la stecca del superfantamega tridente.