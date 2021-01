Lazzari: «Ero in dubbio per una botta, nel derby daremo tutto»

Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di SkySport nel post partita di Parma-Lazio. Ecco le parole del terzino biancoceleste



Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di SkySport al termine di Parma-Lazio. Ecco le parole dell’esterno biancoceleste.

«Sono tre punti importanti perché dovevamo dare continuità, nella ripresa abbiamo cambiato marcia, questi 3 punti ci caricano ancora di più in vista del derby di venerdì. Come mi concentrerò? Intanto devo recuperare energie, oggi ero in dubbio perché con la Viola avevo preso una brutta botta, sono contento però di aver potuto aiutare i compagni. Conosciamo l’avversario ma sappiamo che se entriamo in campo con intensità e diamo tutto possiamo farcela».



Le parole di Lazzari a Lazio Styla Radio

ROMA – «Questa vittoria ci dà fiducia per il derby di venerdì: non sarà facile perché la Roma sta bene ma un derby non ha mai favoriti. Sarà importante anche per la classifica».

CRESCITA – «Sono felice per l’assist, avevo voglia di sbloccarmi. Ci metto sempre tutto l’impegno che ho e questo mi dà fiducia, adesso spero di farne un altro venerdì. In questi due anni sono cresciuto molto, devo dire grazie al mister e ai compagni. Ogni calciatore può migliorare, l’importante è aiutare la squadra e metterci sempre l’impegno».

GARA – «Se siamo uniti come oggi e come contro la Fiorentina, possiamo toglierci molte soddisfazioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, chiudendo anche con la porta inviolata».