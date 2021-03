Lazzari lavora in gruppo, ma contro il Bayern Monaco non sarà rischiato

Manuel Lazzari torna ad allenarsi in gruppo sul campo di Formello, ma contro il Bayern Monaco potrebbe restare a riposo

Simone Inzaghi può sorridere. Oggi a Formello si è rivisto Manuel Lazzari, che ha svolto l’intera seduta in gruppo. Il giocatore biancoceleste si è fermato nel corso della sfida contro il Bologna, nella quale ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le successive sfide.

Inzaghi ritrova dunque una pedina importante, ma contro il Bayern Monaco potrebbe non scendere in campo. L’esterno, dunque, dovrebbe essere risparmiato in vista delle gare di campionato.