Lazovic a DAZN: «Risultato fondamentale ma la strada è lunga»

Darko Lazovic, centrocampista del Verona, ha commentato nel post-partita il punto ottenuto contro il Verona: le sue parole

Intervistato da DAZN, Darko Lazovic ha commentato il pareggio ottenuto dal Verona contro la Lazio:

«Siamo consapevoli che abbiamo giocato contro una grande squadra come la Lazio. Nel primo tempo ci ha messo un po’ in difficoltà ma nel secondo tempo siamo usciti e potevamo ancora fare il secondo gol. Dobbiamo essere umili e continuare così, la strada è lunga, mancano tante partite. Salvezza più vicina? Sì ma mancano tante partite. Dobbiamo pensare gara per gara, la strada è ancora lunga ma ci stiamo avvicinando alle squadre che stanno sopra di noi. Ora avremo la partita con la Salernitana, fondamentale per noi. Djiuric e Lasagna? Milan quando c’è ha sempre messo tutto in campo. Ci aiuta molto e gioca molto per la squadra. Kevin ha caratteristiche diverse. Ma più importante di tutti è la squadra. Gol di Ngonge? Io ho calciato la punizione e lui è saltato benissimo. Il merito è tutto suo. Sono contento per l’assist ma di più perchè abbiamo preso un punto fondamentale per il nostro cammino».