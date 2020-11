Lazio Zenit, Lodygin: «Vince chi sbaglia di meno. Mi piace molto Muriqi»

Yury Lodygin, portiere dello Zenit dal 2013 al 2019, ha presentato la partita di oggi a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale.

«Lazio-Zenit sarà una sfida equilibrata, con molti gol. Vincerà chi sbaglierà di meno». Così Yury Lodygin, ex portiere dello Zenit, ha presentato la sfida tra i biancocelesti e i russi, in programma questa sera. «Lo Zenit è costretto a vincere, ma non ha molte alternative, non sarà semplice. mi aspetto un inizio tattico. Nelle file biancocelesti apprezzo molto Reina, che ah dimostrato alla sua età di avere una mentalità incredibile. Il migliore dei biancocelesti? Non posso non citare la Scarpa d’oro, Ciro Immobile. Mi piacciono tanto anche Correa e Muriqi, il quale ha dimostrato in Turchia di saper segnare molto. Il mio preferito però è Milinkovic-Savic. La sua assenza può pesare, ma a questi livelli una singola individualità non fa la differenza: conta l’organizzazione»