Lazio Zenit, è già decisiva: con 3 punti la certezza almeno dell’UEL

La Lazio questa sera contro lo Zenit per un balzo in avanti nel Gruppo F

La Lazio si gioca una fetta importante del futuro europeo contro lo Zenit San Pietroburgo. Qualora i capitolini dovessero centrare i tre punti salirebbero a quota 8, che contro il solo punto dei russi significherebbe Europa League e terzo posto nel girone blindato aritmeticamente, poi si potrebbe solo tentare di salire in classifica: con 7 punti di vantaggio sui campioni di Russia (nonchè squadra di prima fascia), i biancocelesti non sarebbero più raggiungibili da Dzuyba e compagni. In caso di sconfitta invece, a prescindere dal risultato di Dortmund tra Borussia e Club Brugge, la Lazio si troverebbe pienamente invischiata nella lotta con belgi e russi. Il pareggio tiene tutto aperto, ma soprattutto tiene ancora in corsa lo Zenit, che salirebbe a due punti e andrebbe a Bruges la prossima settimana ancora con concrete chances di passare il turno.