Lazio, l’esigenza è ringiovanire la rosa

Lazio, si avvicina il mercato invernale: la necessità è quella di abbassare l’età media dei giocatori

Il calciomercato estivo si è chiuso da poco, ma le società sono già a lavoro per la prossima parentesi invernale. In questo avvio, ogni squadra ha mostrato delle criticità. Tutte, tranne la Juventus: praticamente perfetta, secondo quanto riferito sul Corriere dello Sport.

Per la Lazio, invece, la parola d’ordine sarà «ringiovanire». Radu e Leiva hanno 32 anni, 33 per Lulic e Parolo 34: i giocatori chiave di Inzaghi non sono proprio freschissimi e il pericolo di un calo di rendimento dovuto all’età è piuttosto concreto.