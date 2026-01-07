Lazio, Zaccagni ammonito contro la Fiorentina: salterà l'Hellas Verona - Lazio News 24

News
Lazio, Zaccagni ammonito contro la Fiorentina: salterà l’Hellas Verona
Lazio, il giocatore era già diffidato ed è stato ammonito nel corso del match contro la Fiorentina: salterà la sfida del Bentegodi
Brutta notizia per la Lazio in vista della sfida del Bentegodi con l’Hellas Verona, valida per la 20a giornata di Serie A, in programma domenica 11 gennaio. Mattia Zaccagni salterà la gara per squalifica: il giocatore, già diffidato, è stato ammonito nei minuti finali della gara casalinga contro la Fiorentina.
LEGGI ANCHE: Gol Cataldi, che rete da manuale contro la Fiorentina! I dettagli
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET
News
Pagelle Lazio Fiorentina: Pedro instancabile, bene Cataldi- VOTI
Pagelle Lazio Fiorentina: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per la giornata del campionato di Serie 2025-2026 Lazio...
Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti
Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026....
Lazio, Zaccagni ammonito contro la Fiorentina: salterà l’Hellas Verona
Lazio, il giocatore era già diffidato ed è stato ammonito nel corso del match contro la Fiorentina: salterà la sfida...