Lazio, Zaccagni ammonito contro la Fiorentina: salterà l'Hellas Verona - Lazio News 24

As Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni-Dodo

Lazio, il giocatore era già diffidato ed è stato ammonito nel corso del match contro la Fiorentina: salterà la sfida del Bentegodi

Brutta notizia per la Lazio in vista della sfida del Bentegodi con l’Hellas Verona, valida per la 20a giornata di Serie A, in programma domenica 11 gennaio. Mattia Zaccagni salterà la gara per squalifica: il giocatore, già diffidato, è stato ammonito nei minuti finali della gara casalinga contro la Fiorentina.

