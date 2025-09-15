Lazio, Zaccagni non brilla: il capitano spreca e l’attacco si inceppa. I voti dei quotidiani

Lazio, Zaccagni non brilla contro il Sassuolo: il capitano biancoceleste spreca e l’attacco si inceppa. I voti dei quotidiani

La Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano maestro del possesso palla e delle trame veloci, non riesce a trovare continuità in fase offensiva. Nella sfida contro il Sassuolo, il protagonista atteso era Mattia Zaccagni, capitano biancoceleste e ala sinistra dal piede raffinato, ma la sua prestazione è stata al di sotto delle aspettative.

Primo tempo opaco, secondo in crescita ma senza gol

Nel primo tempo, Zaccagni è apparso sottotono, poco incisivo e raramente coinvolto in azioni pericolose. Nella ripresa ha provato ad accendere la luce, aumentando i movimenti e cercando di puntare l’uomo, ma senza riuscire a cambiare l’inerzia della partita. Le sue accelerazioni, poche e inefficaci, non hanno messo in difficoltà la retroguardia neroverde.

Occasioni sprecate e meriti di Muric

Il momento chiave della partita per il capitano biancoceleste è arrivato con due nitide occasioni da gol. In entrambe le circostanze, però, Zaccagni non è riuscito a superare Etrit Berisha Muric, portiere del Sassuolo e autentico protagonista del match. In particolare, il numero uno albanese si è superato su un colpo di testa ravvicinato, respingendo con un intervento d’istinto che ha salvato il risultato.

Il peso della leadership

La Lazio sa bene che gran parte della qualità offensiva deve passare dai piedi di Zaccagni. Quando il capitano non riesce a incidere, l’intera manovra offensiva ne risente. La sua capacità di creare superiorità numerica e servire palloni invitanti ai compagni è fondamentale per il gioco di Sarri.

Un segnale per il futuro

Nonostante qualche spunto positivo nella seconda frazione, la prestazione di Zaccagni non ha convinto tutti i quotidiani sportivi, che hanno evidenziato come il rendimento del capitano sia stato insufficiente rispetto alle attese. Per la Lazio, il ritorno alla brillantezza offensiva passa inevitabilmente dalla sua forma e dalla sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave.

La prossima partita sarà un banco di prova importante: servirà un Zaccagni più concreto, capace di trasformare le occasioni in gol e di guidare la squadra verso risultati all’altezza delle ambizioni stagionali.

GAZZETTA DELLO SPORT – Zaccagni 5

TUTTOSPORT – Zaccagni 6,5

IL MESSAGGERO – Zaccagni 5